طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح جنوب القطاع، ليوم غد الخميس.وقالت الداخلية في بيان صحفي أن السفر يوم الخميس، سيكون لـ(الحافلتين السادسة والسابعة من كشف (8/27)).ودعت المسافرين إلى التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس لتسهيل سفرهم.ونوهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مشددة أنه على "الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر".