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نيويورك تايمز: محاكمة "العودة" جاءت بطلب من ولي العهد السعودي

نيويورك تايمز: محاكمة "العودة" جاءت بطلب من ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان ولي العهدالسعودي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن محاكمة الداعية السعودي، سلمان العودة، المعتقل في المملكة العربية السعودية ومطالبة الادعاء العام بإعدامه، علامتان تؤكد على أن محاكمته لها "دوافع سياسية".

وقالت جماعات حقوق الإنسان: إن العديد من الاعتقالات في السعودية، ومنها اعتقال "العودة"، كانت لها دوافع سياسية أكثر من كونها ذات علاقة بأنشطة تعتبر جرائم في السعودية، أو أماكن أخرى بالعالم، وجاء بطلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضح آدم كوغل، من منظمة (هيومن رايتس ووتش): "إن نظرت إلى هذه الاتهامات فمن الواضح أنها ذات دوافع سياسية، من النادر أن يطالب الادعاء العام السعودي بعقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات، لا أعرف كيف يمكن أن نفسر ذلك، ولكنه رسالة واضحة ضد المعارضين والناشطين السعوديين".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد بدأت أمس الثلاثاء، محاكمة "العودة"، الذي مثل أمام المحكمة الجنائية في الرياض، وهي التي غالباً ما تنظر في قضايا الأمن القومي والإرهاب، وتم توجيه 37 تهمة، من ضمنها إثارة الرأي العام، ومضايقة الحاكم.

وبحسب ابنه عبد الله، الذي يقيم خارج السعودية، فإنه سُمح له بمحامٍ للدفاع عنه، وحضر ثلاثة من أبنائه المحاكمة.

وقال عبد الله في اتصال هاتفي مع "نيويوك تايمز": إن "الحكومة لديها مشكلة منذ فترة طويلة مع والدي، وخاصة في ظل التغييرات السياسية التي تشهدها المملكة، والذي توقف منذ فترة عن أي نشاط، ولكن يبدو أنهم الآن ينتقمون من كل مشاركاته ونشاطاته وصراحته".

وأضاف عبد الله العودة: "محاكمة والدي هي رسالة للسعوديين كي تبقى انتقاداتهم هادئة، كل شخص سينتقد السلطات سيتم إسكاته"، بحسب ما نقل موقع (راصد الخليج).

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