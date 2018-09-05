دولي

شاهد: ليبرمان يحرض ضد الإسلام ويدعو للتحرش بالمنقبات

شاهد: ليبرمان يحرض ضد الإسلام ويدعو للتحرش بالمنقبات
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشر وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه شاب يدعي أنه خبير بالقتال المباشر، ويوضح كيف يمكن التغلب على (الإرهابيين)، وفق تعبيره.

وآثار الفيديو، حالة غضب كبيرة لدى المسلمين في إسرائيل، بسبب إظهاره الإرهابي على شكل مسلمة منقبة، يجب التخلص منها.

إلى ذلك، قال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، عبد الحكيم حاج يحيى (من القائمة المشتركة)، أن فيديو ليبرمان، يتضمن مقطع الفيديو تحريضًا على العنصرية، والعنف، ويشكل مسًا بالإسلام.

وأضاف حاج يحيى، أن المقطع تضمن كذلك، تحرش جنسي، إذ تظهر فيه صورة يُمرر فيها جهاز فحص تحت لباس تقليدي لشابة مسلمة، مطالبًا المستشار القضائي بفتح تحقيق جنائي ضد ليبرمان.

 

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