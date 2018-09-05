شؤون فلسطينية

شاب فلسطيني يترشح لرئاسة بلدية القدس

شاب فلسطيني يترشح لرئاسة بلدية القدس
عزيز أبو سارة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عزيز أبو سارة، رجل الأعمال ورئيس القائمة الفلسطينية الجديدة "القدس لنا" أنه ينوي الترشح لرئاسة بلدية القدس.

وقال موقع (المصدر) الإسرائيلي: إن أبو سارة، فلسطيني من مواطني القدس، يخطط للترشح لرئاسة بلدية القدس في الانتخابات المقبلة، والتي ستُجرى في الشهر القادم.

وأضاف الموقع، سيرأس أبو سارة قائمة فلسطينية جديدة تدعى (القدس لنا) في الانتخابات لبلدية القدس، وبما أن أبو سارة مواطن في القدس الشرقية وليس إسرائيليًا، بدأ يخطط لتقديم التماس إلى المحكمة لتغيير القانون الذي يلزم بأن يكون المرشحون لرئاسة البلديات حاصلون على مواطنة إسرائيلية.

ووفق ما نقلت عنه صحيفة (هآرتس)، فقد قال أبو سارة: إن هناك 180 ألف فلسطيني يمتلكون حق الاقتراع في القدس، ويجب أن نكون فعالين، وأن نختار رئيس البلدية.

وأضاف: أعتقد أنه لو حدث هذا، سيضع نتنياهو، قوانين جديدة لمنع ذلك، ولكن يمكن أن يفهم من يعتقد أن الوضع الراهن في القدس سيظل على حاله أنه مخطئ، كما أن الإسرائيليين الذين لا ينتبهون إلى ما يحدث ولا يعرفون، سيفهمون أننا لن نسكت بعد.

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