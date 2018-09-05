سلطات الاحتلال تنشئ مبانٍ جديدة داخل مستوطنة بيت إيل

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، منزلا في حي الصلعة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وكانت قوات الاحتلال ضربت طوقا عسكريا محكما على محيط المنطقة، والمنزل الذي تعود ملكيته لعائلة أبو صوي، ومنعت اقتراب المواطنين من المكان، قبل أن تشرع بعملية الهدم.كما أجبرت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء مواطنا من خربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية، على تفكيك بيت متنقل (كرفان) يعيش فيه وأفراد عائلته، قبل مصادرته، وذلك بذريعة إقامته بدون ترخيص في منطقة مصنفة "ج".يذكر أن قوات الاحتلال يرافقها ضباط الإدارة المدنية الإسرائيلية داهموا البيت المتنقل الذي قدمته مؤسسة (أكتاد) الفرنسية في إطار دعمها لصمود الفلسطينيين في الأغوار، وتعود ملكيته للمواطن محمود هايل بشارات، كما سبق وأن هدمت ذات البيت المتنقل في العام 2015، وقبل نحو شهر قام صاحبه بإعادة بنائه في ذات المكان كمأوى لعائلته.وفي سياق متصل، أخطرت قوات الاحتلال يوم أول أمس سبع عائلات من خربة أم الجمال، ومنطقة البرج بالأغوار الشمالية بالطرد من منازلهم؛ بذريعة التدريبات، حيث بدأت الليلة الماضية تدريبات عسكرية في المنطقتين، بعد طرد السكان من خيامهم، والمتوقع أن تنتهي عند العاشرة من صباح اليوم، حسب الإخطارات.بدورها، ذكرت الصحافة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنشاء مبانٍ جديدة داخل حي جديد في مستوطنة بيت إيل.ووفقًا لإعلام الاحتلال، فإن مقاول البناء الذي تم هدم مبنيين أنشأهما على أراضٍ فلسطينية خاصة في تموز/ يوليو 2015، حصل على مناقصة لبناء المباني الجديدة في المستوطنة.ولم تتضح فيما إذا كانت المباني الجديدة ضمن الوحدات الاستيطانية التي أعلن عن أنه سيتم بنائها في المستوطنة، أم أنها بديلة لتلك التي تم هدمها بقرار من المحكمة العليا لأنها بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة ودون تصريح بناء.من جانبها، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل بشكل كامل أمام الفلسطينيين ولمدة خمسة أيام خلال الشهر الجاري.وسيتم الشروع في إغلاق ساحات الحرم الإبراهيمي يوم التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري، مع بدء ما يسمى "رأس السنة العبرية"، كما سيتم إغلاق المسجد أمام الفلسطينيين خلال ما يسمى "يوم الغفران"، إذ تأتي عمليات الإغلاق في الوقت الذي تحاول سلطات الاحتلال فرض المزيد من التغييرات على الحرم الإبراهيمي وساحاته.