الشابة "سارة زغاري" تتولى منصب محافظ أريحا ضمن برنامج (المحافظ الشاب)

رام الله - دنيا الوطنجرى اليوم حفل تنصيب الطالبة في جامعة بيرزيت سارة زغاري منصب محافظ محافظة اريحا والاغوار ضمن برنامج (المحافظ الشاب) "انت القائد/ة" في تجربة لتولي منصب المحافظ ضمن فعاليات برنامج"تميز" في موسمه الرابع المنفذ من قبل منتدى شارك الشبابي وبالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان، بحضور نائب محافظ محافظة اريحا والاغوار جمال الرجوب وعبد الحميد عاصي مدير دائرة الثقافة والشباب.حيث سلم نائب المحافظ جمال الرجوب مهام المحافظ واطلع زغاري على كافة اعمال المحافظة بمختلف اقسامها فيما رحب بالمبادرة، وأشار الى اهتمام المحافظة بفئة الشباب ودورهم الفعال في المجتمع وعلى اهمية هذا النوع من المبادرات والبرامج لتطوير قدرات وإمكانيات الشباب، فيما اكد على ان الشابة ستقوم بدور المحافظ بشكل فعلي لتعرف على المهام الحقيقة للمحافظ المسؤول وتعرف عن كثب على واقع واليات سير عمل المحافظةبدوره قال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي السيد بدر زماعرة، تأتي مبادرة المحافظ الشاب "انت القائد/ة" ضمن اهداف المنتدى التي تعمل على تعزيز فكرة أن الشباب لديهم القدرة على أن يكونوا في مراكز القيادة على كافة المستويات الرسمية والمجتمعية.فيما أعربت زغاري عن سعادتها لتحمل المسؤولية ومشاركتها في اتخاذ قرارت تخص المحافظة ، وعبرت عن أهمية التجربة كونها زادت من دافعتي للعمل وتعلم كل ما هو جديد لنحقق معا مجتمع ومستقبل أفضل لكافة الشباب.