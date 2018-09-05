شؤون فلسطينية

الدفاع المدني في طولكرم ينفذ تمرين يحاكي وقوع زلزال

الدفاع المدني في طولكرم ينفذ تمرين يحاكي وقوع زلزال
جانب من التمرين
رام الله - دنيا الوطن
نفذ الدفاع المدني في محافظة طولكرم  تمرين يحاكي وقوع زلزال، نتج عنه حدوث انهيار في مبنى وحريق داخله مع وجود إصابات ووقوع حادث سير ذاتي بالقرب من الموقع نتيجة الارتباك والذي أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بالرصيف و دهس مواطن متواجد على الرصيف بالإضافة إلى إخلاء مبنى مجاور من المبنى المنهار.

وأشرف على  التمرين محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وبحضور  نائب قائد المنطقة العقيد علاء الزبن ومدير الدفاع المدني العقيد عماد أبو ذياب، ونائب مدير الشرطة العقيد محمد ابو بكر، وممثلي المؤسسة الأمنية، ورئيس بلدية طولكرم المهندس محمد يعقوب، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية ،وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة والأمن الوطني والخدمات الطبية العسكرية وبلدية طولكرم والهلال الأحمر، وبمشاركة متطوعين من طلبة الجامعات في المحافظة.

وعبر المحافظ أبو بكر عن شكره وتقديره  للدفاع المدني وكافة الشركاء على جهودهم في تنفيذ التمرين والذي كان تجربة ناجحة بامتياز،ويعد رسالة لتعزيز قدراتنا وإمكانياتنا الذاتية، وخاصة أن سيناريو المحاكاة تعرض لثلاثة مسائل، زلزال، وحريق وحادث سير، إلى أن ذلك ينجح من خلال الوعي المجتمعي وتحقيق الجاهزية الكاملة في مواجهة الكوارث والزلازل والحرائق، وغيرها من الإشكالات.

وأكد المحافظ  أبو بكر بأن الدفاع المدني هو أحد أحصنة الحماية الهامة للمواطنين، من خلال ما يقوم به من جهد عبر سلسلة عملياته والتي تندرج ضمن رؤية لوجود معرفة عالية بالتعامل مع كل الأحداث والحرائق في أسوء الظروف، مشيداً بدور كافة المؤسسات بالتعاون مع الدفاع المدني لحرصهم  على المواطن وهو أغلى ما نملك.

بدوره ذكر العقيد عماد أبو ذياب بأن الدفاع المدني يسعى لتنفيذ سيناريوهات ومناورات متعددة تساهم في رفع جاهزية الطواقم من جهة، ورفع الوعي للمواطنين من جهة أخرى، وأيضا فحص جاهزية الطواقم والأجهزة الأمنية وقت الطوارئ، مشيراً إلى أن الدفاع المدني نفذ السيناريو مع الشركاء من الشرطة والامن الوطني والهلال الأحمر والخدمات الطبية والبلدية وبالإضافة إلى المتطوعين،.

وأضاف: "انه تم اختيار مناورة تحاكي وقوع زلزال وأدى الى انهيار مباني ووقوع إصابات بسبب توقعات علماء الزلازل بحدوث زلزال مدمر في المنطقة، علماً أن الدفاع المدني يقوم بعدة سناريوهات وتدريبات للمؤسسات والمواطنين على كيفية تصرف المواطنين في حال حدوث أي طارئ.


ودعا أبو ذياب  كافة المؤسسات في محافظة  طولكرم لوضع خطط، تأخذ بالاعتبار تدريب العاملين فيها على كيفية التعامل مع الحوادث، مؤكدا استعداد المتطوعين  لتنفيذ هذه التدريبات.

 وشارك في المناورة كل من الأمن الوطني بمنع إقتراب الناس من الموقع، والشرطة نظمت مسار السير والهلال الأحمر والخدمات الطبية تولت  مساعدة طواقم الدفاع المدني في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المشافي، فيما تولت بلدية طولكرم عملية مساندة الدفاع المدني في عملية  إزالة الردم باستخدام إحدى آليات البلدية.

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