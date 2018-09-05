بورصة فلسطين تعطل أعمالها الثلاثاء المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية
رام الله - دنيا الوطن
تعلن بورصة فلسطين عن تعطيل أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 11/09/2018 بمناسبة رأس السنة الهجرية، على ان تعود لممارسة أعمالها كالمعتاد يوم الأربعاء الموافق 12/09/2018.
وتتقدم بورصة فلسطين بهذه المناسبة بالتهنئة للعالمين العربي والإسلامي، وكل عام وأنتم بخير.
تعلن بورصة فلسطين عن تعطيل أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 11/09/2018 بمناسبة رأس السنة الهجرية، على ان تعود لممارسة أعمالها كالمعتاد يوم الأربعاء الموافق 12/09/2018.
وتتقدم بورصة فلسطين بهذه المناسبة بالتهنئة للعالمين العربي والإسلامي، وكل عام وأنتم بخير.
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