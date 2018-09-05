بورصة فلسطين تعطل أعمالها الثلاثاء المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية

رام الله - دنيا الوطنتعلن بورصة فلسطين عن تعطيل أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 11/09/2018 بمناسبة رأس السنة الهجرية، على ان تعود لممارسة أعمالها كالمعتاد يوم الأربعاء الموافق 12/09/2018.وتتقدم بورصة فلسطين بهذه المناسبة بالتهنئة للعالمين العربي والإسلامي، وكل عام وأنتم بخير.