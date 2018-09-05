شؤون فلسطينية

الحكومة: عزم الاحتلال هدم الخان الأحمر عدوان جديد على مبادئ حقوق الانسان

الحكومة: عزم الاحتلال هدم الخان الأحمر عدوان جديد على مبادئ حقوق الانسان
مجلس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن الاعلان عن عزم سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدم قرية الخان الاحمر وتهجير اَهلها، يأتي في إطار سياسة (حفر قبور القوانين والشرائع الدولية) والعدوان على مبادئ حقوق الانسان والغاء الاتفاقات بين البشر على حفظ حقوقهم في ممتلكاتهم وبيوتهم وأرواحهم.

وأكد المحمود، على ان سياسات التغول الاحتلالي ومنها هدم قرية الخان الاحمر، وهدم بيوت المواطنين في القدس وسائر بلادنا المحتلة تهدف الى تهجير المواطنين اصحاب البلاد عن ارض وطنهم، وهي تعتبر الترجمة الحرفية للتطهير العرقي. 

وطالب المتحدث الرسمي، العالم بتحمل مسؤولياته ازاء استمرار هذا العدوان الكارثي على شعبنا، والدفاع عن قراراته وقوانينه ومنع الاحتلال الاسرائيلي آخر احتلال في التاريخ من  استمرار العبث في الإرادة الدولية وتحطيم وتفتيت الاجماع  الدولي على ارساء أسس السلام والأمن والاستقرار، خصوصًا في بلادنا  والمنطقة وصولاً الى كافة بقاع العالم.

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