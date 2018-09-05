الوزير عساف يعلن بدء اعتصام مفتوح بالخان الأحمر للتصدي لهدمها

وقال عساف في وقت سابق من اليوم الأربعاء: "إن محكمة الالتماس التي قدمها محامو الهيئة، أعطت جيش الاحتلال صلاحية البدء بتنفيذ قرار هدم وإخلاء (الخان الأحمر)"، مضيفاً: "إن هناك قراراً بمنع المواطنين من العودة، والسكن هناك مرة أخرى".



