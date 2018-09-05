الوزير عساف يعلن بدء اعتصام مفتوح بالخان الأحمر للتصدي لهدمها
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الوزير وليد عساف رئيس هيئة الجدار والاستيطان، عن اعتصام مفتوح في قرية الخان الاحمر؛ للتصدي لقرار هدمها.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد قررت صباح اليوم الأربعاء، اخلاء قرية الخان الاحمر، وتهجير أهلها؛ تمهيدا لهدمها بعد أسبوع.
أعلن الوزير وليد عساف رئيس هيئة الجدار والاستيطان، عن اعتصام مفتوح في قرية الخان الاحمر؛ للتصدي لقرار هدمها.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد قررت صباح اليوم الأربعاء، اخلاء قرية الخان الاحمر، وتهجير أهلها؛ تمهيدا لهدمها بعد أسبوع.
وقال عساف في وقت سابق من اليوم الأربعاء: "إن محكمة الالتماس التي قدمها محامو الهيئة، أعطت جيش الاحتلال صلاحية البدء بتنفيذ قرار هدم وإخلاء (الخان الأحمر)"، مضيفاً: "إن هناك قراراً بمنع المواطنين من العودة، والسكن هناك مرة أخرى".
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