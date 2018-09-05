شؤون فلسطينية

حماس: قرار الاحتلال بهدم الخان الأحمر جريمة إسرائيلية جديدة

حماس: قرار الاحتلال بهدم الخان الأحمر جريمة إسرائيلية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم بإخلاء وهدم الخان الأحمر، يعد جريمة إسرائيلية جديدة تضاف لسجل جرائمه النكراء بحق أبناء شعبنا، وتؤكد أن هذه المحاكم ما هي إلا أدوات تنفذ سياسة السلطات الإسرائيلية، وتخفي دولة العدو الإسرائيلي من ورائها وجهها العدواني الهمجي، محاولة طلاء قبحها بصورة إنسانية وشرعية، وتسويقها دولياً على أنها دولة قانون.

وأكدت حماس، في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن الاحتلال وحده يتحمل المسؤولية عن نتائج هذه الجريمة الجديدة، حيث أن أهلنا الصامدين في الخان الأحمر، أبدوا خلال الأسابيع الماضية استبسالا كبيرا في الدفاع عن حقهم وأرضهم، والذي سيتواصل بدعم ومساندة كافة أبناء شعبنا، حتى يسقط القرار الإسرائيلي الجائر.

وأضافت: أن هذا القرار يأتي ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الوقائع على الأرض في القدس المحتلة، وبتواطؤ ودعم أمريكي، في ظل الصمت العربي والإسلامي، واستمرار السلطة الفلسطينية في طريق التنسيق الأمني مع الاحتلال، دون أن تحفظ لشعبنا أبسط حقوقه.

ودعت الحركة، مختلف شرائح شعبنا الفلسطيني إلى الانتفاض في وجه هذا المحتل، ومقاومته بكافة الوسائل، لوقف إجرامه وغطرسته، وإفشال مخططاته الاستيطانية التوسعية، مؤكدين أنه لا رادع لهذا المحتل إلا بالمقاومة، وأنه لن يعيد حساباته باغتصاب مزيد من أرضنا وتهجير سكانها إلا بزعزعة أمنه، ودفعه ثمن عدوانه المتواصل بحق شعبنا.

كما طالبت السلطة بإطلاق يد شعبنا في الحراك الجماهيري الشعبي المناصر لأهلنا في الخان الأحمر دون أي تضييق أو تحديد، وندعو الفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات الفاعلة إلى اعتبار هذا الأسبوع أسبوعاً وطنياً تُنظم فيه التظاهرات والاحتجاجات وصولاً لتشكيل أكبر حالة إسناد شعبي لأهلنا في الخان.

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