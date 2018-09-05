الشاعر يبحث مع الاغاثة الكاثوليكية سبل التعاون المشترك

بحث د. ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية مع ممثل عام خدمات الاغاثة الكاثوليكية هيلاري ديبوس، سبل تعزيز التعاون لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة، للنهوض بها من دائرة العوز والاعتماد على المساعدات نحو التنمية والاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الانتاج.





وأكد الشاعر أنه يمكننا والشركاء تطوير أفكار خلاقة لدعم الفقراء وتسويق منتجاتهم وفقا لرؤية الوزارة الجديدة التي تسير باتجاه التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمستفيدين؛ لإخراجهم من دائرة الاعتماد على المساعدات الإغاثية الطارئة إلى الاعتماد على الذات من خلال توفير مشاريع مدرة للدخل.





وأضاف الشاعر ان الهدف الرئيس لوزارة التنمية الاجتماعية إلغاء التهميش وتمكين الفئات الضعيفة والشرائح المهمشّة في المجتمع الفلسطيني وصولاً إلى إشراكها الفعلي في عملية البناء والتنمية وأن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالاسر الفقيرة والمهمشة في القدس وقطاع غزة والتجمعات البدوية والأغوار التي تعاني بسبب الحصار واجراءات الاحتلال ضد هذه التجمعات





واستعرضت ديبوس أبرز النشاطات والخدمات المقدمة من الاغاثة الكاثوليكية لمساعدة الأسر الفقيرة خاصة الغذاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة على أهمية الشراكة الفاعلة مع الوزارة لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة.

رام الله - دنيا الوطن