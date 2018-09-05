مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس والوزير حسين الشيخ

تناشد عائلة المريض محمد انور محمد أبو عودة، الذي يعاني من ورم خبيث في الدماغ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، بتقديم تسهيلات السفر له للعلاج.





علما أنه متزوج ولديه طفلين، يحلم بتربيتهم في غزة، حيث أنه يصارع مرض السرطان الخبيث بالدماغ منذ عام 2015، ويحتاج الى تحويلة للعلاج في مستشفيات الداخل، وذلك بعد تفاقم وضعه الصحي وانتشار المرض في المخ للمرة الثانية بشكل سريع.









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رام الله - دنيا الوطنتم اصدار تحويلة له وننتظر رحمة التغطية المالية والتنسيق، نتمني من سيادتك متابعة واستعجال الأمر قبل فوات الأوان .