شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس والوزير حسين الشيخ

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس والوزير حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
تناشد عائلة المريض محمد انور محمد أبو عودة، الذي يعاني من ورم خبيث في الدماغ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، بتقديم تسهيلات السفر له للعلاج.

علما أنه متزوج ولديه طفلين، يحلم بتربيتهم في غزة، حيث أنه يصارع مرض السرطان الخبيث بالدماغ منذ عام 2015، ويحتاج الى تحويلة للعلاج في مستشفيات الداخل، وذلك بعد تفاقم وضعه الصحي وانتشار المرض في المخ للمرة الثانية بشكل سريع.

تم اصدار تحويلة له وننتظر رحمة التغطية المالية والتنسيق، نتمني من سيادتك متابعة واستعجال الأمر قبل فوات الأوان .

للتواصل  0599309318


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