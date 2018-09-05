خبير عسكري: الضربات الجوية في إدلب لم تكن حاسمة بشكل نهائي

رام الله - دنيا الوطنقال العميد متقاعد شارل أبي نادر الخبير العسكري: إن الضربات الجوية، لن تكن حاسمة بشكل نهائي، وذلك لأنها واكبت مرحلة سابقة من المعارك بمواجهة إدلب، جاء ذلك تعقيبًا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري بشار الأسد من تبعات شن ما وصفه بـ "هجوم متهور" على إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، لافتًا إلى أنه تم تحديد نقاط محددة لإطلاق طائرات مسيرة استهدفت في الفترة السابقة مطار حميم.وأضاف أبي نادر، أنه قد يكون الاجتماع الثلاثي المرتقب بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران والذي على أساسه سيتخذ القرار، موضحًا أن التصريحات التركية حددت بشكل واضح أن جبهة تحرير الشام منظمة (إرهابية)، وهذا يدفع بالقول: إن تركيا تخلت عن هذه المجموعة.وأشار الخبير العسكري إلى أن بعد تصريحات تركيا هذا استدعى أن إجراء العمل العسكري علي مواجهة المواقع التي تسيطر عليها جبهة تحرير الشام، والتحذيرات الأمريكية لسوريا مجرد ضغط، موضحًا أن والسياسية الأمريكية لن تتغير ولن يكون هناك أي تدخل عسكري.