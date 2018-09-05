فتح تدعو أبناء الشعب الفلسطيني للاعتصام في (الخان الأحمر)

ومؤسساته.



ودعا القواسمي، كافة الفصائل والمؤسسات الرسمية الفلسطينية وغير الرسمية، والنقابات، والطلاب، والعشائر إلى التوافد المستمر على (الخان الأحمر) باعتبار ذلك نضالاً ورباطاً واستمراراً لمعركة القدس والدفاع عنها.



رام الله - دنيا الوطندعت حركة (فتح) أبناء الشعب الفلسطيني؛ للاعتصام والتوافد لقرية (الخان الأحمر) والدفاع عنها أمام القرار البربري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بهدم القرية، وترحيل أهلها.وأكد عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي، أن قرار ما يسمى بالمحكمة العليا هو قرار سياسي فقط، لا علاقة للقانون ولا للقضاء به، وهو قرار عنصري، مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية، وإعتداء على المواطنين أصحاب الأرض الأصليين، واستهتار بالعالم أجمع