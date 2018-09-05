(أونروا): دول عربية تدخلت لحل أزمة وكالة الغوث

رام الله - دنيا الوطنقال سامي مشعشع الناطق باسم (أونروا)، إن الوكالة باقية ومازالت خدماتها مستمرة، وأفضل تعليق أن مدارس (أونروا) وعيادتها وتواجدها مستمر.وأضاف مشعشع، لقناة (الغد)، أن تهديدات الاحتلال لن تؤثر على مهام (أونروا) فى خدمة اللاجئين، مشيرًا إلى أن الوكالة مستمرة فى أداء مهامها بالضفة وشمال القدس المحتلة.وأوضح أن هناك دولاً عربية بينهما الإمارات تدخلت لحل أزمة (أونروا)، مشيرًا إلى أننا لدينا 100 ألف لاجئ فلسطينى مسجل خلال الوكالة فى القدس، وفى ضواحيها، وبالتالى هي عامل أساسي لفقراء القدس، والذين يسقطون تحت خط الفقر.وأشار إلى أن القرار الأمريكي، الذي عمل على تخفيض مستوي التبرعات من 365 مليون دولار إلى 65 مليون دولار، أصاب خدمات الوكالة كمًا وكيفًا، ولكن الوكالة لم تقف مكتوفة الأيدي وتحركنا فى كافة الاتجاهات لسد الالتزامات اليومية التى تحملها الوكالة.