الحمد الله يبحث مع القنصل البلجيكي سبل تعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في رام الله، القنصل البلجيكي العام في القدس دانييلي هافين، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين.وثمن رئيس الوزراء الدعم البلجيكي المستمر لفلسطين، خاصة دعم قطاع التعليم، آملاً أن يتم توسيع قاعدة الشراكة ما بين البلدين، لتشمل العديد من القطاعات الحيوية الأخرى.وبحث الحمد الله مع القنصل البلجيكي، الأزمة التي تواجه (أونروا)، مطالباً الدول الصديقة كبلجيكا بتوفير دعم إضافي للوكالة، لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين في فلسطين، وفي دول الشتات.