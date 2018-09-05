شؤون فلسطينية

الأعرج يلتقي أعضاء مجلس الإدارة للخدمات المشترك في محافظتي الخليل وبيت لحم

الأعرج يلتقي أعضاء مجلس الإدارة للخدمات المشترك في محافظتي الخليل وبيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظتي الخليل وبيت لحم- مكب المنيا.

وحضر اللقاء، الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين لشؤون (الهندسة، والمديريات، والهيئات المحلية)، أحمد غنيم، وعبد الكريم سدر، وعمر سمحة، وعدد من المدراء العامين في الوزارة ومديريات بيت لحم والخليل.

وناقش اللقاء الأوضاع الإدارية والمالية والفنية وضرورة تصويبها، وأبرز الاحتياجات التي من شأن توافرها تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسريع إنجاز الأعمال بمهنية عالية، بالإضافة إلى أبرز المعيقات والعقبات التي تواجه عمل الطواقم.

وأكد الأعرج أهمية قطاع النفايات الصلبة وآليات التعامل معها، وضرروة تحلي الجميع بروح المسؤولية الوطنية من أجل الحفاظ على المنجزات التي تحققت، حيث أسهمت المكبات المركزية في التخلص من المكبات العشوائية، والحفاط على صحة المواطنين، وحماية التنوع البيئي وغيرها.

وبين الأعرج أن الوزارة تعمل وفقاً للإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وتسعى جاهدة للتواصل مع الهيئات المحلية كافة من أجل العمل على تقليل كمية النفايات التي تحتاج إلى طمر في المكبات، وتسعى جاهدة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في النفايات الصلبة من خلال العمل على استخراج طاقة، وإعادة التدوير، بالإضافة إلى التوعية بأهمية انتاج الدبال المنزلي وغيرها.

وأشار الأعرج إلى ضرورة التزام كافة الهيئات المستفيدة من المكبات بدفع المستحقات المالية من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمة والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وشدد الأعرج أن الوزارة، عملت ولا تزال على التواصل مع كافة الجهات والدول المانحة من أجل توفير الدعم المالي اللازم لتطوير قطاع النفايات الصلبة، وتوفير الاحتياجات اللازمة من إقامة محطات ترحيل للنفايات، وتوفير آليات وسيارات نقل ومعدات وأجهزة وغيرها.

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