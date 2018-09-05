دودين: اعتقال الاحتلال للقادة بالضفة يهدف لإفراغها من الشخصيات الفاعلة وطنيًا

رام الله - دنيا الوطنعقب عضو المكتب السياسي لحماس موسى دودين، على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من القيادات الوطنية والمحلية في الضفة الغربية، وفي مقدمتهم القيادي رأفت ناصيف، وقيادات أخرى في دورا.وقال دودين: إن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال، في مدن الضفة، هي استمرار لعملية إفراغ الساحة الفلسطينية من الشخصيات الفاعلة وطنياً، بهدف تمرير مشاريع وقرارات إسرائيلية، وخاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، حيث تستعد مجموعات المستوطنين لارتكاب انتهاكات خطيرة فيه منتصف الشهر الجاري.وأضاف: أن أهداف الاحتلال من وراء استهداف الشخصيات الوطنية بالاعتقال والتغييب، لم يكتب لها النجاح في السابق، ولن يفلح الاحتلال، في تحقيقها لاحقاً، فقد مثلت حالة التضحية والفداء التي يقدمها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال مصدر إلهام كبير لأبناء شعبنا على طريق استمرار المقاومة ومشروعها.