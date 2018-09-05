التربية تتسلم مشروع صيانة مدرسة الزواهرة في بيت لحم

تسلمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للأبنية؛ مشروع صيانة مدرسة الزواهرة الثانوية المختلطة في بلدة الزواهرة؛ التابعة لمديرية تربية بيت لحم، الممول من سلة التمويل المشترك (JFA) التي تشترك فيها كل من ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبلجيكا، إذ بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 100 ألف دولار أمريكي.





وأوضحت الوزارة، أن المشروع اشتمل على أعمال صيانة وتأهيل في المدرسة ومرافقها، إذ تم بناء أسوار للمدرسة وتعبيد ساحاتها وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات.





وبينت الوزارة أن إنجاز هذا المشروع سيسهم في تحسين البيئة التعليمية، وبالتالي رفع المستوى التعليمي للطلبة ضمن بيئة مدرسية مريحة وصديقة للطفل.





وشارك في تسلم أعمال المشروع عدد من مهندسي الوزارة، وممثلو مديرية تربية بيت لحم، وفعاليات المجتمع المحلي.

رام الله - دنيا الوطن