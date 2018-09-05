وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلدية الشيوخ من المشاريع التنموية

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، على احتياجات بلدية الشيوخ من المشاريع التنموية والتطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بعمل المجلس البلدي، ومتابعته مع الجهات الرسمية والأهلية، واحتياجات المواطنين اليومية.جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه اليوم الأربعاء، مع رئيس بلدية الشيوخ بمحافظة الخليل د. شريف الحلايقة، وأعضاء من المجلس البلدي، بحضور وكيل الوزارة، محمد حسن جبارين، ومدير عام المشاريع، عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي الخليل، رشيد عوض.واستعرض الحلايقة، أبرز القضايا المتعلقة بعمل المجلس البلدي، وخاصة مشروع المياه، ومشروع تسوية الأراضي، بالإضافة إلى الاحتياجات الملحة للتنفيذ، وخاصة مشاريع الطرق الداخلية وغيرها.بدوره، أكد الأعرج على المتابعة الدائمة للوزارة وطواقمها في المديريات، لاحتياجات كافة الهيئات المحلية، وتحديد الأولويات من المشاريع من أجل متابعتها، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة، بمتابعة كافة القضايا التي جرى طرحها خلال اللقاء، والتنسيق المستمر مع البلدية من أجل العمل سوياً على تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.