شؤون فلسطينية

حصرياً.. "دنيا الوطن" تبث مباريات دوري الوطنية موبايل الممتاز في غزة

حصرياً.. "دنيا الوطن" تبث مباريات دوري الوطنية موبايل الممتاز في غزة
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
حصلت "دنيا الوطن" على حقوق البث الحصري لمباريات دوري الوطنية موبايل الممتاز في قطاع غزة، وذلك للموسم الحالي، حيث سيجري بث مباريات الدوري عبر القناة التلفزيونية والموقع وصفحات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك، بناءً على اتفاقية وقعت اليوم الأربعاء، بين "دنيا الوطن" والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وذلك تعزيزاً للعمل المشترك.

واتفق كلاً من "دنيا الوطن" والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على أن تكون "دنيا الوطن" صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الفلسطيني عبر البث التلفزيوني (الأرضي)، وكذلك عبر شبكة الإنترنت.

إلى جانب ذلك، وقعت "دنيا الوطن" اتفاقاً مع مؤسسة أمواج الرياضية لنقل مباريات الدوري عبر البث الأرضي، وذلك عبر قناة أمواج المحلية. 

بدوره، أكد ابراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن هناك مرحلة جديدة لمتابعة المباريات، من خلال عقد عملية بث مباشر أرضي للمبايات، معربا عن تمنياته بأن هناك تجاوب أكثر من قبل الجماهير للمباريات التي يقيمها الاتحاد.

عبد السلام هنية، عضو المجلس الاعلى للشباب والرياضة، عبر عن سعادته بأن اتاح الاتحاد لمؤسسة أمواج وموقع "دنيا الوطن" لأن يكونوا الاعلاميين الحصريين لنقل دوري كرة القدم للدرجة الممتازة، متمنيا التوفيق لهذه الرعاية. 

أما محمد عيسى نائب المدير العام لموقع "دنيا الوطن"، شكر بدوره، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الذي اتاح الفرصة لمؤسسة أمواج الرياضية وموقع "دنيا الوطن" لتوقيع اتفاقية الشراكة؛ لبث مباريات الدرجة الممتازة لكرة القدم، متمنيا ان تساهم هذه الشراكة في الارتقاء بالاعلام الرياضي.


 

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