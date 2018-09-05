البرغوثي: في (الخان الأحمر) القضاء الإسرائيلي في خدمة التطهير العرقي والأبرتهايد

رام الله - دنيا الوطنوصف النائب د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإطلاق يد الجيش الإسرائيلي لهدم قرية (الخان الأحمر، وترحيل سكانها، بأنه جريمة حرب، تؤكد التواطؤ الكامل للقضاء الإسرائيلي مع مخططات التطهير العرقي ونظام (الأبرتهايد) العنصري الإسرائيلي.و قال: إن المخطط موجه ضد 46 تجمعاً سكانياً فلسطينياً، بهدف إحداث التطهير العرقي في الأغوار، وما يسمى مناطق (C)، من أجل تهويدها، وضمها لإسرائيل في محاولة لتكرار ما قامت به حكومات إسرائيل في أراضي 1948.و أكد البرغوثي، أن المقاومة الشعبية الفلسطينية، ستتصدى لهذه الجريمة، داعياً إلى فرض المقاطعة والعقوبات على إسرائيل الخارجة على كل القوانين الدولية والإنسانية.