طالع الأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر اليوم الأربعاء، سيكون للحافلتين الرابعة والخامسة من كشف 27/8.وكانت الوزارة قد طالبت، المسافرين المسجلة أسماؤهم في الحافلات السابقة، التواجد الساعة السادسة صباحًا في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، وضرورة اصطحاب أمتعتهم للسفر معهم، مشددةً على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.كما أشارت إلى ضرورة "حجة عدم ممانعة "من الآباء أو وكلائهم"، الخاص بسفر الأبناء المرفقين مع أمهاتهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.