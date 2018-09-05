الجيش الإسرائيلي يُجرى اختبارات لصفارات الإنذار بحيفا

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، تعتزم اختبار صفارات الإنذار صباح اليوم، في محيط مدينة حيفا.وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "إن قيادة الجيش الإسرائيلي، ستقوم بإجراء اختبار لصفارات الإنذار لمدة 90 ثانية، في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، وذلك لفحص جهوزية منظومة الإنذار المبكر".ونقلت صحيفة (يديعوت)، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن هذه الإجراءات مخطط لها، ومعد لها مسبقاً".