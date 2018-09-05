شؤون فلسطينية

الاحتلال يُعرقل وصول الوفود المشاركة في بطولة فلسطين الدولية للتايكواندو

الاحتلال يُعرقل وصول الوفود المشاركة في بطولة فلسطين الدولية للتايكواندو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس اتحاد التايكواندو، بشار عبد الجواد، عن تأجيل افتتاح النسخة الثالثة من بطولة فلسطين الدولية (G1) إلى يوم الجمعة المقبل بدلًا من الخميس، بعد أن أعاق الاحتلال الإسرائيلي وصول الوفود العربية والدولية المشاركة في البطولة.

ولفت في بيان صادر عن اللجنة الأولمبية الفلسطينية إلى أن الاحتلال أعاق وصول مبعوثين من الاتحاد الدولي للتايكوندو، إلى جانب منع دخول نائب رئيس الاتحاد الدولي، اللواء أحمد الفولي، ورئيس الاتحاد الأفريقي والعربي إدريس الهلالي، إلى جانب رفض الاحتلال منح التصاريح اللازمة لدخول بعثتي باكستان والهند.

وأوضح عبد الجواد، أن "الاحتلال أصدر 120 تصريحًا من أصل 320، ويعتمد في منح التصاريح على العشوائية المتعمدة".

وقال: إن عدداً من بعثات المنتخبات المشاركة في بطولة فلسطين الدولية (G1) بدأت تتوافد إلى فلسطين ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، حيث وصلت وفود تركيا وكرواتيا والولايات المتحدة الأميركية، وعدد من حكام البطولة من تركيا وتونس، فضلاً عن وصول طاقم الإدارة الفنية الهولندي، المنتدب من الاتحاد الدولي للتايكواندو، من أجل وضع اللمسات النهائية لإدارة المواجهات، مشيرًا إلى أن بعثات المغرب والأردن ومصر وليبيا وقطر والبحرين، من المنتظر أن تصل تباعًا اليوم الأربعاء.

وسيعقد الاجتماع الفني للبطولة يوم الخميس، على أن تنطلق المنافسات صباح يوم الجمعة، وينظم حفل الافتتاح الرسمي الساعة السادسة من مساء الجمعة في جامعة بيرزيت.

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