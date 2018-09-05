الاتحاد الأوروبي يُخيب آمال المشتركة ويرفض مناقشة (قانون القومية)

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن رفضه التدخل في مسألة مناقشة (قانون القومية)، باعتباره شأناً إسرائيلياً داخلياً، بحسب ما أفاد به موقع (كان) الإسرائيلي.





رام الله - دنيا الوطنوفي بيان، أصدره مكتب فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، بعد لقائها رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، في بروكسل الليلة الماضية، أعلن الاتحاد احترامه للنقاش الدائر في "إسرائيل" حول هذا القانون.وأوضحت موغيريني، أن قانون القومية هو الطريقة التي اختارت فيها "إسرائيل" تحديد نفسها، مبينة أن الاتحاد سيراقب مع ذلك انعكاسات تطبيقه.ووفقاً للموقع الإسرائيلي، فإن الموقف الأوروبي هذا خيب آمال القائمة المشتركة، علماً بأن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية للحزب يزورون بروكسل في إطار حملتهم المناهضة للقانون.