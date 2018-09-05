وزارة الاقتصاد الوطني تسجل أربع براءات اختراع

كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها أربع براءات اختراع لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية في مجالات الكشف المبكر عن السرطان، وطوب ورقي لبناء الجدران، وخلطة إسفلتية سريعة لصيانة الطرق، وقالب وحاجز للحماية من التدفق.





وبيَن تقرير الإدارة العامة للملكية الفكرية، أن المخترعين يزيد محمد البدارين وزيدون محمود صلاح من بلدة أبو ديس شرق القدس، قاما باختراع النظام الذكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يعتمد على تحليل الصور الرقمية التي يتم التقاطها من خلال الهواتف الذكية، سواء باستخدام الكاميرا العادية أو الكاميرا الحرارية، ويتكون النظام العام للتطبيق الذكي من أربع مراحل رئيسية مختصة بمعالجة الصور.





كما سجل المخترع محمد لطفي أبو خميس براءة اختراع من محافظة قلقيلية في مجال صناعة طوب ورقي لبناء الجدران الداخلية، مصنوع من خلفات الورق والكرتون والمعاد تدويره يستعمل من أجل البناء الجدران الداخلية للمنزل، ويتميز بأنه خفيف الوزن وعازل للحرارة.





أما المخترع أحمد عماد أنور كنعان من مدنية رام الله، اختراع خلطة اسفلتية سريعة للترقيع السريع وسائل اسفلتي معدل لصيانة الطرق والتوفير بدلاً من التزفيت في المناطق السكنية فهي خلطة إسفلتية لحظية وسريعة، وسائل إسفلتي معدل يستخدم بالخلط مع الحصمة لإنتاج خلطة إسفلتية سريعة للترقيع السريع لا تحتاج إلى مراحل أو معدات كالخلطة التقليدية، ويمكن تخزينها، ولا تحتاج لأن تكون ساخنة للاستعمال كالخلطة التقليدية التي يجب أن تكون على درجة حرارة 150 مئوية للوضع والدمك.





كما تم تسجل براءة اختراع مسجلة دولياً في مجال: قالب وحاجز للحماية من التدفق، وطريقة لإنتاج حاجز من هذا النوع و يتعلق الاختراع الحالي بقالب، تحديداً قالب حاجز للحماية من التدفق، من أجل السماح بتجميع حاجز حماية تدفق مستقر بطريقة سهلة بشكل خاص.





ووفقاً للاختراع يتم التزويد بضلعين على الأقل على وجه الجانب الأول كما يتم التزويد بحزين على الاقل مناظرين للضلعين على وجه الجانب الثاني المقابل، ويتم تزويد الضلوع والحزوز المذكورة لتوصيل قالبين بشكل غير مباشر بواسطة قالب ثالث، ويتعلق الاختراع أيضاً باستخدام قالب من هذا النوع، كما يتعلق الاختراع بطريقة لإنتاج هيكل يحتجز الكتل، تحديداً حاجز الحماية من التدفق.





وذكرت الوزارة في بيانها، أن قانون براءات الاختراع المعمول به عرّف الاختراع بأنه: أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عمليًا إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.





وأكدت الوزارة على أهمية تشجيع الرياديين و المبتكرين والمخترعين الفلسطينيين ودعمهم، داعية إلى تسجيل اختراعاتهم وابتكاراتهم لدى الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية في الوزارة حماية لحقوقهم وملكيتهم، كما ركزت على ضرورة تبني القطاع الخاص لهذه الاختراعات، لما لها من أثر في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي.





ويمنح قانون امتيازات الاختراع والرسوم المعمول به حماية للاختراعات لمدة 16 سنة، تبدأ من تاريخ الإيداع، ويجب دفع رسم التجديد كل أربع سنوات، وبعد انقضاء مدة الحماية، يصبح الاختراع ملكاً عاماً، ويحق لأي شخص استخدامه أو الانتفاع به.

رام الله - دنيا الوطن