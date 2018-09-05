كيف تعرف هل الدجاجة مريضة أم سليمة؟



وقال أبو حمد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لا معلومات لدينا حتى هذه اللحظة، بوجود دجاج يعاني من أمراض في مزارع القطاع".



وبين أبو حمد، أن من العلامات التي تدل على أن الدجاجة صحيحة، أن يكون وزنها مناسباً، وقوية، لافتاً إلى أنها كلما كانت ذات وزن أعلى، كلما كانت أفضل، وغير متدلية الرأس، وخالية من الضربات، وسليمة الريش، وأن تكون المنطقة الخلفية نظيفة.



أما من العلامات التي تدل على أن الدجاجة مريضة، فأوضح أبو حمد، أن تكون متدلية الرأس، وريشها غير طبيعي، ضربات في منطقة الجناح والظهر، وعلامات احمرار.



خاص دنيا الوطننفى طاهر أبو حمد، مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الصحة بقطاع غزة، وجود أمراض يعاني منها الدجاج في مزارع القطاع.