المُنسق الإسرائيلي يُعلن عن تسهيلات جديدة لغزة ويطالب بإلغاء (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن إسرائيل وافقت عبر منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية كميل أبو ركن، على سلسلة من التسهيلات لقطاع غزة، بغرض التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع.





وأوضحت القناة، أن من بين هذه التسهيلات زيادة كميات الوقود التي يتم ضخها إلى القطاع بغرض إنتاج الكهرباء عبر محطة توليد الكهرباء الموجودة بغزة، وإدخال معدات طبية بتمويل جهات دولية.







وأضافت القناة، أنه تم الاتفاق على هذه الخطوات خلال اجتماع عقد الليلة الماضية في بروكسل، تمهيداً لعقد مؤتمر الدول المانحة للقطاع في نيويورك نهاية الشهر الحالي.





كما وطرح المنسق خلال الاجتماع سلسلة من المبادرات لتحسين الأوضاع في القطاع، مؤكداً أن إسرائيل ليست سبب المشاكل في قطاع غزة، بل إنها قد تكون جزءاً من الحل.





وزعم أبو ركن، أن حماس تحتجز مليوني مواطن فلسطيني أسرى في حالة من الفقر المدقع، داعياً الدول المانحة إلى ممارسة الضغوط على حماس؛ لتعيد إلى إسرائيل الجنود المحتجزين لديها.





وفيما يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قال أبو ركن، إنها تقوم بتكريس اعتبار الفلسطينيين لاجئين، ويجب إغلاقها، وإيجاد هيئات أخرى تقوم بتوفير الخدمات اللازمة للسكان.