دولي

الكاميرات السرية بالمراحيض العامة.. مشكلة خطيرة تؤرق كوريا الجنوبية

الكاميرات السرية بالمراحيض العامة.. مشكلة خطيرة تؤرق كوريا الجنوبية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تعهدت السلطات في العاصمة الكورية الجنوبية سول بتفتيش المراحيض العامة يوميا للبحث عن أي كاميرات قد تكون مخبأة بداخلها، حيث يعانون من مشكلة خطيرة تتمثل في انتشار ظاهرة وضع كاميرات سرية بالمراحيض العامة وغرف خلع الملابس .

وبلغ عدد البلاغات التي تلقتها السلطات بشأن كاميرات تجسس تستخدم لأغراض "إباحية" حوالي 6000 بلاغ العام الماضي.

وغالبا ما تُنشر مقاطع الفيديو التي تسجلها الكاميرات السرية على مواقع الإنترنت دون علم الضحايا.

وبحسب " بي بي سي" فقد نظمت نساء قبل أشهر قليلة احتجاجات ضد ظاهرة وضع كاميرات سرية في المراحيض العامة، وحمل بعضهن لافتات تقول "حياتي ليست فيلمك الإباحي"، وقال نشطاء إن حياة النساء مهددة بمخاوف التقاط صور ومقاطع فيديو لهن دون علمهن.

 فإن المراحيض العامة تخضع لتفتيش كامل بصفة شهرية بحثا عن أي كاميرات مخبأة.

ويتعين على العاملين المسؤولين عنها حاليا التأكد من أنها خالية من الكاميرات بصفة يومية.

وقال مسؤولو الشرطة في سول في وقت سابق لبي بي سي إنه من الصعب ضبط الجناة، خاصة أنهم يستطيعون تركيب وتفكيك الكاميرات في حوالي 15 دقيقة.

ورغم القبض على 5400 شخص بتهم ذات صلة بوضع كاميرات سرية في أماكن عامة العام الماضي، لم يحكم بالسجن إلا على 2 في المئة من هذا العدد.

وقالت وكالة أنباء يونهاب إن 50 موظفا حكوميا كُلفوا بالكشف عن كاميرات مخبأة في مراحيض عامة لم ينجحوا في العثور على أي منها على مدار عامين.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يُجرى اختبارات لصفارات الإنذار بحيفا

الجيش الإسرائيلي يُجرى اختبارات لصفارات الإنذار بحيفا

بلدية طهران تقطع أذن طفل بشفرة حادة بسبب مهنته

بلدية طهران تقطع أذن طفل بشفرة حادة بسبب مهنته

في كتاب (الخوف).. مساعدو ترامب أخفوا أوراقاً لحماية الأمن القومي

في كتاب (الخوف).. مساعدو ترامب أخفوا أوراقاً لحماية الأمن القومي

ستة قتلى وعشرات الجرحى في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن

ستة قتلى وعشرات الجرحى في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن

ترامب يرأس اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي حول إيران

ترامب يرأس اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي حول إيران

الجيش الإسرائيلي: اغتلنا أكثر من 1000 عنصر من تنظيم الدولة

الجيش الإسرائيلي: اغتلنا أكثر من 1000 عنصر من تنظيم الدولة

بعد 20 عاما.. ردة فعل غير متوقعة لـ&#34;مونيكا لوينسكي&#34; بعد &#34;سؤال كلينتون&#34;

بعد 20 عاما.. ردة فعل غير متوقعة لـ"مونيكا لوينسكي" بعد "سؤال كلينتون"

في إسرائيل.. جنود يتاجرون بالمخدرات

في إسرائيل.. جنود يتاجرون بالمخدرات

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الرويضي: جهود حثيثة تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لدعم (أونروا)

الرويضي: جهود حثيثة تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لدعم (أونروا)

البرغوثي: في (الخان الأحمر) القضاء الإسرائيلي في خدمة التطهير العرقي والأبرتهايد

البرغوثي: في (الخان الأحمر) القضاء الإسرائيلي في خدمة التطهير العرقي والأبرتهايد

(أوتشا): الوضع في غزة يبعث على اليأس

(أوتشا): الوضع في غزة يبعث على اليأس

الخارجية: قرار العليا استعماري بامتياز وعلى المجتمع الدولي سرعة توفير الحماية لشعبنا

الخارجية: قرار العليا استعماري بامتياز وعلى المجتمع الدولي سرعة توفير الحماية لشعبنا

الاحتلال يُعرقل وصول الوفود المشاركة في بطولة فلسطين الدولية للتايكواندو

الاحتلال يُعرقل وصول الوفود المشاركة في بطولة فلسطين الدولية للتايكواندو

وزير الخارجية والمغتربين يزور إسبانيا ويبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية والمغتربين يزور إسبانيا ويبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

وزارة الاقتصاد الوطني تسجل أربع براءات اختراع

وزارة الاقتصاد الوطني تسجل أربع براءات اختراع

وزيرا التربية الفلسطيني واللبناني يزوران مدرسة تابعة لـ (أونروا) في بيروت

وزيرا التربية الفلسطيني واللبناني يزوران مدرسة تابعة لـ (أونروا) في بيروت

منوعات

صينية التشيز كيك

صينية التشيز كيك

صور: غادة عادل تخطف الانظار بفستان فضي قصير

صور: غادة عادل تخطف الانظار بفستان فضي قصير

شاهدوا صافيناز بصور قديمة بـ&#34;المايوه&#34; في عمر الـ18

شاهدوا صافيناز بصور قديمة بـ"المايوه" في عمر الـ18

فيديو: 6 فنانات تعرضن للاختطاف.. إحداهن أُجبرت على التصوير &#34;عارية&#34;

فيديو: 6 فنانات تعرضن للاختطاف.. إحداهن أُجبرت على التصوير "عارية"

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها &#34;دا احلي تحرش بحياتي&#34;

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها "دا احلي تحرش بحياتي"

دنيا بطمة عن حلا الترك: &#34;هم وانزاح عن قلبي&#34;

دنيا بطمة عن حلا الترك: "هم وانزاح عن قلبي"

نادين الراسي تهاجم &#34;الإسلام&#34; وتستفز متابعيها

نادين الراسي تهاجم "الإسلام" وتستفز متابعيها

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

محمد فؤاد يُحرج سما المصري ويطلب منها عدم الرقص: &#34;خلي الليلة تعدي عخير&#34;

محمد فؤاد يُحرج سما المصري ويطلب منها عدم الرقص: "خلي الليلة تعدي عخير"

&#34;لو كنت مسلما لتزوجت 40&#34;.. وائل كفوري: أفضّل أن أنام منفصلاً عن زوجتي

"لو كنت مسلما لتزوجت 40".. وائل كفوري: أفضّل أن أنام منفصلاً عن زوجتي

عربي

ترامب ينفي أمر وزارة الدفاع باغتيال الأسد العام الماضي

ترامب ينفي أمر وزارة الدفاع باغتيال الأسد العام الماضي

ترامب يكشف حقيقة إصداره أوامر باغتيال بشار الأسد

ترامب يكشف حقيقة إصداره أوامر باغتيال بشار الأسد

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة