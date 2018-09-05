منظمة التحرير الفلسطينية تُحذر من هدم (الخان الأحمر) وتعتبره جريمة حرب

وأمرت بإخلاء القرية، وهدمها، هو قرار مُسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الإسرائيلية المسبقة بهدم قرية (الخان الأحمر) وتهجير سكانها.



وأردف التميمي: إن إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرار العليا الإسرائيلية، بهدم قرية (الخان الأحمر)، وتهجير سكانه هو تحدٍ صارخ لكل العالم، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.



وختم التميمي تصريحه، بدعوة دول العالم أجمع، والأمتين العربية والإسلامية، ومجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل؛ لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، كما دعا شعبنا الفلسطيني

إلى الوحدة والتضامن؛ لإسقاط وإفشال هذا القرار.



رام الله - دنيا الوطنحذرت منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة إسرائيل من أي مساس بقرية (الخان الأحمر، أو تهجير سكانه، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب، وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.وقال أحمد التميمي: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة: إن القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا، هذا اليوم الأربعاء، والذي رفضت فيه التماس سكان (الخان الأحمر)،