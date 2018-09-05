محكمة الاحتلال تُقرر إخلاء وهدم قرية (الخان الأحمر) شرق القدس.. وليبرمان يُعلق

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، خلال جلسة الالتماس، اليوم الأربعاء، إخلاء وهدم قرية (الخان الأحمر) شرق مدينة القدس المحتلة، على أن يتم البدء بتنفيذه بعد أسبوع من اليوم.





وقال رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف: إن محكمة الالتماس التي قدمها محامو الهيئة، أعطت جيش الاحتلال صلاحية البدء بتنفيذ قرار هدم وإخلاء (الخان الأحمر)، مضيفاً أن هناك قراراً بمنع المواطنين من العودة، والسكن هناك مرة أخرى.





وأكد، "ألا إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وكل ما نستطيع فعله، هو التواجد الجماهيري في (الخان الأحمر)، لمنع عملية الهدم".





وأهاب بأبناء شعبنا للتصدي لقرارات الاحتلال، ومساندة الأهالي، والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء على الأرض، وتشريد الناس، وتهجيرهم من أماكن سكنهم.

بدوره، قال أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سيتم إخلاء الخان الأحمر، أهنئ قضاة المحكمة العليا على قرارهم الشجاع والواضح".





وأضاف: "لا أحد فوق القانون، ولن يمنعنا أحد من ممارسة سيادتنا ومسؤوليتنا كدولة".

رام الله - دنيا الوطن