إبقاء 150 طالبة في بيوتهن إثر حريق مدرسة بشفاعمرو

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق في مدرسة (نعمت) بمدينة شفاعمرو، فجر اليوم الأربعاء، وأغلقت أبواب المدرسة، وبقي نحو 150 طالبة في بيوتهن.ولم يعرف لغاية الآن إذا ما كان بوسع الطالبات العودة للمدرسة خلال الأيام أو الأسابيع القريبة، وذلك بسبب الأضرار الجسيمة التي خلفها الحريق داخل المدرسة.إلى ذلك، لم تعرف ملابسات وأسباب الحريق، فيما استدعيت الشرطة، وخبراء الحرائق للتحقيق في ملابساته، ورجحت التحقيقات الأولية أن الحريق "متعمد وهو بفعل فاعل".