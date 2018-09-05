شاهد: رغم بتر قدمه.. الطفل أبو حسين يُواصل دراسته ويتحدى الاحتلال

خاص دنيا الوطن - محمد عوض



وأضاف: "آمل أن أتفوق في دراستي، لكي أكبر وأصبح طبيباً، وهذه الإصابة أعطتني دفعة قوية، بأن أتقدم وأحرز مزيداً من التفوق".





يتكئ الطفل محمد أبو حسين (13 عاماً) على عكازيه في الوصول إلى مقعد دراسته في مخيم جباليا للاجئين، بعد أن أصابته قناصة الاحتلال بطلق متفجر في القدم، أدى إلى بترها، في حادث غير مجرى حياته.يقول عبد الرحمن أبو حسين، شقيق الطفل محمد: إن شقيقه الأصغر، كان يشارك المتظاهرين السلميين على الشريط الحدودي لقطاع غزة، من أجل المطالبة بحق عودة اللاجئين، إلا أن قناص الاحتلال أصابه بطلق ناري في القدم اليمين، أدى إلى بترها بعد ساعتين من الإصابة، بسبب نوع الرصاص المستخدم (الفراشة).ويواصل عبد الرحمن حديثه، بأنه رغم الإصابة التي أصيب بها شقيقه، إلا أنه مُصر على إكمال حياته التعليمية والاجتماعية، وأن هذه الإصابة، أعطته الدافع الكبير لإكمال مسيرة التعليم والتعلم، خاصة مع انطلاق الفصل الدراسي الجديد لهذا العام.من جانبه، عبر الطفل محمد، عن أمله أن يتفوق في دراسته، وأن يعمل بجهد، كي يحصل على درجة الدكتوراه في علاج الأطفال، الذي يعانون من أمراض عدة، على حد وصفه.