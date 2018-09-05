مقتل مواطن ومواطنة شرق جنين والشرطة والنيابة العامة تحققان





وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا بإجراءات التحقيق.





يشار إلى أن الضفة الغربية، ومناطق 48، شهدت العديد من جرائم القتل في الآونة الأخيرة، وكان آخرها مقتل مواطن طعناً في منطقة الرينة خلال شجار عائلي، وقبله مقتل شاب وخطيبته في منطقة الطيرة في إطلاق نار، وبعدها بساعات معدودة شاب ثالث قتل في إطلاق نار أيضاً في قرية جسر الرزقاء.

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بمقتل مواطن ومواطنة، اليوم الأربعاء، في قرية رابا شرق جنين.