بريطانيا تُقدم 7 ملايين استرليني إضافية لدعم (أونروا)

أعلنت بريطانيا مساء الثلاثاء، عن زيادة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بمبلغ سبعة ملايين جنية استرليني، جاء ذلك بعد قطع الولايات المتحدة الميزانية السنوية التي تقدمها

للوكالة.





وقدمت بريطانيا 7 ملايين جنيه استرليني، إضافية إلى الميزانية التي تقدمها سنوياً إلى وكالة (أونروا)؛ لتصبح 45.5 مليون جنيه استرليني.





وقال البيان الصادر عن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اليستر بيرت: إن الدعم يهدف إلى تمكين الوكالة من الاستمرار بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم الحيوية.





وأضاف البيان: بأن وكالة الأمم المتحدة، تواجه ضغوطاً مالية شديدة، وهي بنفس الوقت تشكل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، وأعربت بريطانيا عن قلق شديد إزاء العواقب من جراء نقص الأموال على أولئك الذين يعتمدون على خدماتها، بالإضافة إلى العواقب التي يمكن أن تترتب من ذلك حيال الاستقرار الإقليمي.

رام الله - دنيا الوطن