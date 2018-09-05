شرطة ضواحي القدس تقبض على أربعة من أخطر تجار المخدرات





رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة ضواحي القدس، خلال الأيام الماضية، على أربعة من أخطر تجار المواد المخدرة، في عملية استمرت عدة أيام من المراقبة والمتابعة والكمائن.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أنه وفي إطار ملاحقة تجار المخدرات في مناطق ضواحي القدس، فقد تابعت إدارة مكافحة المخدرات عدداً من تجارها في قرى شمال غرب القدس، وألقت القبض على أربعة من أخطر التجار وضبطت بحوزتهم 1250 حبة، يشتبه أن تكون حبوب الاكستازي المخدرة، وبلاطة حشيش، وستة أكياس عرانيس.وقال ارزيقات: "تم التحفظ على المضبوطات، وتوقيف الأشخاص لحين إحالتهم للنيابة العامة".يذكر، أن الاكستازي هي حبوب تباع على شكل أقراص بعدة ألوان، ولها تأثير كبير على الجهاز العصبي للإنسان، وعند تعاطيه، يُعطي نشوة وقوة، وسرعان ما تتلاشى مخلفة آثاراً سلبية كبيرة على جسم الإنسان.