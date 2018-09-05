إصابة 15 مواطناً في حادث سير جنوب غرب بيت لحم





وقال: "على الفور تحركت طواقم الإسعاف للمكان، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفيات الأهلي في مدينة الخليل، والجمعية العربية للتأهيل واليمامة في بيت لحم، ووصفت حالاتهم بين المتوسطة والطفيفة".



رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الأربعاء، 15 مواطناً، جراء حادث سير، وقع قرب قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ محمد عوض، بأنهم تلقوا بلاغاً بوقوع حادث سير بين مركبتين لعمال فلسطينيين، وباص إسرائيلي.