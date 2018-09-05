إصابات بالاختناق خلال اقتحام كفر قدوم شرق قلقيلية





وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد اشتيوي: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت منتصف الليل عدة منازل في البلدة، وفتشتها، عرف منها منزل: عبد الرحمن اشتيوي، واستمر تواجدها حتى ساعات الصباح الأولى، ما أدى إلى بث حالة من الرعب والخوف لدى الأطفال، والنساء النيام"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الأربعاء، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بغزارة، صوب المنازل خلال اقتحامها بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.