دولي

إيرانيات يتحايلن على العقوبات لممارسة "الجنس الحلال"

إيرانيات يتحايلن على العقوبات لممارسة "الجنس الحلال"
أرشيفية لاعلاقة لها بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
 تلجأ بعض النساء في إيران إلى ممارسة الجنس "الحلال"، حسب معتقداتهن، بالزواج لبضع دقائق عبر عقود "الزواج المؤقت"، وذلك لتجنب ما يُعتبر انتهاكًا للشريعة، وهربًا من عقوبة الجلد.

وتعاقب السلطات الإيرانية بالجلد 100 مرة، وغالبًا ما تُنفذ العقوبة علنًا، كل من أقدم على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، ولتخطي تلك العقبة، يشتري الرجال زيجات مؤقتة تصل حتى 4 زوجات، ما يعني أنهم لا يخرقون قوانين الزواج الصارمة.

وتتراوح بعض الزيجات بين دقائق وشهر، ويتم الاتفاق عليها من خلال غرف الدردشة عبر الإنترنت وحسابات "إنستغرام"، حيث سمحت مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الظاهرة بالانتشار على نطاق واسع، حيث يمكن التوفيق بين الرجال والنساء في غضون دقائق.

ويتضمن عقد الزواج دفع "العريس" مبلغًا يتم الاتفاق عليه مع "زوجته المؤقتة"، مع تحديد المدة المتفق عليها في عقد الزواج، ويمكن أن تستمر الزيجة لعدة سنوات، ما يؤجج مخاوف العبودية الحديثة.

وعندما تنتهي المدة، يجب على السيدة الانتظار حتى تحيض مرتين قبل الزواج مرة أخرى.

ويُمكّن موقع إلكتروني الرجال من الاختيار من مجموعة واسعة من "العرائس"، ويمكن للرجال تعزيز وضعهم على الموقع من خلال التفاخر بسعر سياراتهم، حيث تعتبر السيارات من رموز المكانة الاجتماعية المهمة في البلاد.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يُجرى اختبارات لصفارات الإنذار بحيفا

الجيش الإسرائيلي يُجرى اختبارات لصفارات الإنذار بحيفا

الكاميرات السرية بالمراحيض العامة.. مشكلة خطيرة تؤرق كوريا الجنوبية

الكاميرات السرية بالمراحيض العامة.. مشكلة خطيرة تؤرق كوريا الجنوبية

بلدية طهران تقطع أذن طفل بشفرة حادة بسبب مهنته

بلدية طهران تقطع أذن طفل بشفرة حادة بسبب مهنته

في كتاب (الخوف).. مساعدو ترامب أخفوا أوراقاً لحماية الأمن القومي

في كتاب (الخوف).. مساعدو ترامب أخفوا أوراقاً لحماية الأمن القومي

ستة قتلى وعشرات الجرحى في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن

ستة قتلى وعشرات الجرحى في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن

ترامب يرأس اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي حول إيران

ترامب يرأس اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي حول إيران

الجيش الإسرائيلي: اغتلنا أكثر من 1000 عنصر من تنظيم الدولة

الجيش الإسرائيلي: اغتلنا أكثر من 1000 عنصر من تنظيم الدولة

بعد 20 عاما.. ردة فعل غير متوقعة لـ&#34;مونيكا لوينسكي&#34; بعد &#34;سؤال كلينتون&#34;

بعد 20 عاما.. ردة فعل غير متوقعة لـ"مونيكا لوينسكي" بعد "سؤال كلينتون"

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الحمد الله يبحث مع القنصل البلجيكي سبل تعزيز التعاون

الحمد الله يبحث مع القنصل البلجيكي سبل تعزيز التعاون

الأعرج يلتقي أعضاء مجلس الإدارة للخدمات المشترك في محافظتي الخليل وبيت لحم

الأعرج يلتقي أعضاء مجلس الإدارة للخدمات المشترك في محافظتي الخليل وبيت لحم

وزارة الاقتصاد الوطني: الزي المدرسي متوفر في السوق ويلبي احتياجات الطلبة

وزارة الاقتصاد الوطني: الزي المدرسي متوفر في السوق ويلبي احتياجات الطلبة

الهباش: شعبنا في (الخان الأحمر) لن يستسلم للعنجهية الإسرائيلية العنصرية

الهباش: شعبنا في (الخان الأحمر) لن يستسلم للعنجهية الإسرائيلية العنصرية

دودين: اعتقال الاحتلال للقادة بالضفة يهدف لإفراغها من الشخصيات الفاعلة وطنيًا

دودين: اعتقال الاحتلال للقادة بالضفة يهدف لإفراغها من الشخصيات الفاعلة وطنيًا

التربية تتسلم مشروع صيانة مدرسة الزواهرة في بيت لحم

التربية تتسلم مشروع صيانة مدرسة الزواهرة في بيت لحم

استئصال ورم نادر في الرقبة في الخدمة العامة بغزة

استئصال ورم نادر في الرقبة في الخدمة العامة بغزة

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلدية الشيوخ من المشاريع التنموية

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلدية الشيوخ من المشاريع التنموية

منوعات

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

محمد عسّاف: زواجي &#34;مؤجّل&#34; رغم الضّغوط

محمد عسّاف: زواجي "مؤجّل" رغم الضّغوط

مراد باش يحاول الانتحار بعد فضيحته الجنسية.. وعائلته تتبرأ منه

مراد باش يحاول الانتحار بعد فضيحته الجنسية.. وعائلته تتبرأ منه

صور: غادة عادل تخطف الانظار بفستان فضي قصير

صور: غادة عادل تخطف الانظار بفستان فضي قصير

شاهدوا صافيناز بصور قديمة بـ&#34;المايوه&#34; في عمر الـ18

شاهدوا صافيناز بصور قديمة بـ"المايوه" في عمر الـ18

فيديو: 6 فنانات تعرضن للاختطاف.. إحداهن أُجبرت على التصوير &#34;عارية&#34;

فيديو: 6 فنانات تعرضن للاختطاف.. إحداهن أُجبرت على التصوير "عارية"

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها &#34;دا احلي تحرش بحياتي&#34;

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها "دا احلي تحرش بحياتي"

دنيا بطمة عن حلا الترك: &#34;هم وانزاح عن قلبي&#34;

دنيا بطمة عن حلا الترك: "هم وانزاح عن قلبي"

نادين الراسي تهاجم &#34;الإسلام&#34; وتستفز متابعيها

نادين الراسي تهاجم "الإسلام" وتستفز متابعيها

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

عربي

ترامب ينفي أمر وزارة الدفاع باغتيال الأسد العام الماضي

ترامب ينفي أمر وزارة الدفاع باغتيال الأسد العام الماضي

ترامب يكشف حقيقة إصداره أوامر باغتيال بشار الأسد

ترامب يكشف حقيقة إصداره أوامر باغتيال بشار الأسد

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة