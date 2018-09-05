على رأسهم غليك.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى





وكان يهودا غليك، عضو الكنيست الإسرائيلي على رأس المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى المبارك.





يشار إلى أنه قبل عدة أسابيع، أصدر بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، قراراً يقضي بالسماح لأعضاء الكنيست والوزراء، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.





رام الله - دنيا الوطناقتحم مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.