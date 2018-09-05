شؤون فلسطينية

على رأسهم غليك.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

على رأسهم غليك.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.

وكان يهودا غليك، عضو الكنيست الإسرائيلي على رأس المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى المبارك.

يشار إلى أنه قبل عدة أسابيع، أصدر بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، قراراً يقضي بالسماح لأعضاء الكنيست والوزراء، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

 

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