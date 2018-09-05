جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في القدس

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، منزلاً في حي الصلعة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وكانت قوات الاحتلال، ضربت طوقاً عسكرياً محكماً على محيط المنطقة، والمنزل الذي تعود ملكيته لعائلة أبو صوي، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المكان، قبل أن تشرع بعملية الهدم.