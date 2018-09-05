سلطات الاحتلال تُغلق معبر بيت حانون/ إيرز حتى إشعار آخر





وأفادت وكالة (شهاب) المحلية، أن قرار إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز، جاء إثر التظاهرات التي حدثت أمس أمام بوابة المعبر.





يشار إلى أن المواطنين تظاهروا أمس الثلاثاء، أمام معبر بيت حانون/ إيرز؛ احتجاجاً على قرار الإدارة الأمريكية بوقف المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مما أسفر عن إصابة عدد منهم برصاص الاحتلال والاختناق.

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، حتى إشعار آخر.