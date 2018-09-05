أبو هولي: برنامج ميداني لرفض قرار أمريكا بخصوص (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د . أحمد أبو هولي، أنه تم الاتفاق في الاجتماع، الذي عقد أمس لمواجهة القرار الأمريكي، بقطع المساهمة المالية الأمريكية لوكالة (أونروا) على تشكيل خليتي أزمة في كل من الضفة وقطاع غزة، تتضمن برنامجاً ميدانياً لإيصال رسالة واضحة، برفض هذا القرار، الذي يستهدف مشروعنا الوطني برمته، وقضية اللاجئين كجزء منه، وثابت لا تنازل عنه.وشدد أبو هولي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يُترجم هذا البرنامج الميداني إلى فعل جماهيري على الأرض، بمشاركة كل مكونات شعبنا؛ لتكون بمستوى التضحيات.