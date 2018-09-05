الحسيني: ما تقوم به سلطات الاحتلال يُترجم موقفها الرافض لحل الدولتين

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عدنان الحسيني، أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال، يُترجم موقفها الرافض لحل الدولتين، عبر تكثيف الاستيطان، لاسيما في القدس المحتلة، لتقطيع أوصالها والحيلولة دون أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية.وحذر الحسيني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، من مخطط حكومة الاحتلال الذي تسعى لتنفيذه والمسمى مخطط القدس الكبرى، والذي يعني في أحد جزئياته ألا يتجاوز عدد الفلسطينيين في المدينة المقدسة 10% ولا يمتلكون سوى 2% من الأرض.وشدد الحسيني على ضرورة الشروع بخطوات واضحة؛ لمواجهة كل مخططات الاحتلال، التي تقوض مشروعنا الوطني.