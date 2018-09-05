عاجل

  • شرطة جنين تقبض على الشخص المشتبه به بجريمة قتل المواطن والمواطنة وتضبط معه سلاحاً

عربي

ترامب يكشف حقيقة إصداره أوامر باغتيال بشار الأسد

ترامب يكشف حقيقة إصداره أوامر باغتيال بشار الأسد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
كذّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما كشف عنه الصحفي الشهير بوب وودورد في كتاب "الخوف"، حول أن ترامب أمر وزير دفاعه جيمس ماتيس، بالقضاء على الرئيس السوري بشار الأسد، لكن ماتيس لم ينفذ.

وكتب ترامب، عبر (تويتر): "ما ذكره وودورد في كتابه (الخوف) سبق وتم نفيه من قبل وزير الدفاع ماتيس، ورئيس هيئة الأركان الجنرال جون كيلي".

واعتبر ترامب أن "ما جاء في ذلك الكتاب مجرد احتيال وخداع لعامة الشعب"، متسائلاً عن سر توقيت نشر وودورد الكتاب والهدف منه.

يذكر، أن الصحفي وودوارد، فجر ضجة كبيرة، أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة، حول كتابه الجديد الذي يعتزم إصداره خلال أيام، بعد أن سرب للصحافة بعض المقتطفات منه، مما دفع البيت الأبيض إلى إصدار بيان مُستجعل فند من خلاله ما جاء في الكتاب.

ويُصدر وودوارد، الذي اشتهر بكشفه لأكبر فضيحة أميركية سياسية عام 1968 التي اشتهرت باسم "ووترغيت"، كتاباً جديداً بعنوان "الخوف: ترامب داخل البيت الأبيض" يصف من خلاله اضطراب وفوضوية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استناداً على مصادر داخل البيت الأبيض، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

وكُشفت مواضيع الكتاب في القناة الأميركية (سي. إن. إن) والصحيفة الأميركية (واشنطن بوست) بعد أن حصلتا على نسخ من الكتاب، ونشرتا أهم النقاط التي تناولها.

وبحسب المصدرين، فإن وودوارد قال في كتابه: إن ترامب أبلغ وزير الدفاع، جيمس ماتيس، عقب الهجوم الكيماوي الذي نفذه النظام السوري بقيادة بشار الأسد، العام الماضي، على خان شيخون، عن أنه يُريد اغتيال الأسد، وقد قال لماتيس "دعنا نقتله، هيا بنا".

واستخدمت قوات النظام السوري الأسلحة الكيماوية بالمجزرة التي ارتكبها في خان شيخون في محافظة إدلب في الرابع من نيسان/أبريل 2017، والذي أدى في حينه إلى مقتل 87 مدنياً، وإصابة المئات.

وأبلغ ماتيس ترامب بأنه "سيفعل ذلك على الفور"، أي قتل الأسد، لكنه أعد بدلاً من ذلك خطة لتوجيه ضربة جوية محدودة لم تهدد الأسد شخصياً.

أخبار ذات صلة

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

هادي: جثمان صالح وإطلاق أبنائه على رأس أولويات جنيف

هادي: جثمان صالح وإطلاق أبنائه على رأس أولويات جنيف

فيديو يكشف خلافاً بين أبناء الأسرة السعودية الحاكمة في شوارع لندن.. والأمير يُوضح

فيديو يكشف خلافاً بين أبناء الأسرة السعودية الحاكمة في شوارع لندن.. والأمير يُوضح

بتعاون سعودي.. قرارات جديدة باليمن لإيقاف الانهيار الاقتصادي

بتعاون سعودي.. قرارات جديدة باليمن لإيقاف الانهيار الاقتصادي

هل أراد ترامب اغتيال بشار الأسد بعد الهجوم الكيميائي بخان شيخون؟

هل أراد ترامب اغتيال بشار الأسد بعد الهجوم الكيميائي بخان شيخون؟

برعاية دولية.. اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس

برعاية دولية.. اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس

فيديو لانفجار عبوة قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة والأمن يكشف التفاصيل

فيديو لانفجار عبوة قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة والأمن يكشف التفاصيل

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إبقاء 150 طالبة في بيوتهن إثر حريق مدرسة بشفاعمرو

إبقاء 150 طالبة في بيوتهن إثر حريق مدرسة بشفاعمرو

شاهد: ما هو فيلمك الكرتوني المفضل وهل اختلفت الأفلام الجديدة عن القديمة؟

شاهد: ما هو فيلمك الكرتوني المفضل وهل اختلفت الأفلام الجديدة عن القديمة؟

لمدة خمسة أيام.. سلطات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

لمدة خمسة أيام.. سلطات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

إتلاف أشتال (ماريغوانا) مخدّرة

إتلاف أشتال (ماريغوانا) مخدّرة

بريطانيا تُقدم 7 ملايين استرليني إضافية لدعم (أونروا)

بريطانيا تُقدم 7 ملايين استرليني إضافية لدعم (أونروا)

شرطة ضواحي القدس تقبض على أربعة من أخطر تجار المخدرات

شرطة ضواحي القدس تقبض على أربعة من أخطر تجار المخدرات

إصابة 15 مواطناً في حادث سير جنوب غرب بيت لحم

إصابة 15 مواطناً في حادث سير جنوب غرب بيت لحم

الاحتلال يمنع سفر سبعة مواطنين عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر سبعة مواطنين عبر (معبر الكرامة)

منوعات

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها &#34;دا احلي تحرش بحياتي&#34;

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها "دا احلي تحرش بحياتي"

دنيا بطمة عن حلا الترك: &#34;هم وانزاح عن قلبي&#34;

دنيا بطمة عن حلا الترك: "هم وانزاح عن قلبي"

نادين الراسي تهاجم &#34;الإسلام&#34; وتستفز متابعيها

نادين الراسي تهاجم "الإسلام" وتستفز متابعيها

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

محمد فؤاد يُحرج سما المصري ويطلب منها عدم الرقص: &#34;خلي الليلة تعدي عخير&#34;

محمد فؤاد يُحرج سما المصري ويطلب منها عدم الرقص: "خلي الليلة تعدي عخير"

&#34;لو كنت مسلما لتزوجت 40&#34;.. وائل كفوري: أفضّل أن أنام منفصلاً عن زوجتي

"لو كنت مسلما لتزوجت 40".. وائل كفوري: أفضّل أن أنام منفصلاً عن زوجتي

شذى حسون تنشر صورة بزي المدرسة &#34;الضيق جداً&#34;.. فتُثير موجة تعليقات ساخرة

شذى حسون تنشر صورة بزي المدرسة "الضيق جداً".. فتُثير موجة تعليقات ساخرة

صور حديثة نشرها ابنه صدمت جمهوره.. كيف غير المرض ملامح &#34;صلاح السعدني&#34;؟

صور حديثة نشرها ابنه صدمت جمهوره.. كيف غير المرض ملامح "صلاح السعدني"؟

حلا الترك بإطلالة تكشف بطنها للمرة الأولى وتسريحة شعر جديدة

حلا الترك بإطلالة تكشف بطنها للمرة الأولى وتسريحة شعر جديدة

ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

عربي

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

هادي: جثمان صالح وإطلاق أبنائه على رأس أولويات جنيف

هادي: جثمان صالح وإطلاق أبنائه على رأس أولويات جنيف

بتعاون سعودي.. قرارات جديدة باليمن لإيقاف الانهيار الاقتصادي

بتعاون سعودي.. قرارات جديدة باليمن لإيقاف الانهيار الاقتصادي