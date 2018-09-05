شؤون فلسطينية

فريدمان: سندعم المفوضية العليا للاجئين بدلًا من (أونروا)

فريدمان: سندعم المفوضية العليا للاجئين بدلًا من (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن دافيد فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل، أن الولايات المتحدة، ستفضل دعم المفوضية العليا للاجئين بدلًا من وكالة (أونروا).

وعبّر فريدمان أيضًا في خطاب ألقاه بمناسبة السنة العبرية الجديدة، عن ثقته بأن ايران "إلى مزبلة التاريخ"، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).

وقال فريدمان: "نشكر الله بأن العلاقات الاسرائيلية الأمريكية تستند إلى أرضية متينة، بل يمكنني القول أوقى من أي وقت مضى، بالأخص أشير إلى ثلاثة تطوّرات في العام الماضي، بدءاً من القرار التاريخي الشجاع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الإيراني".

وأضاف: "بدأنا برؤية إشارات مشجعة بأن المشروع الإيراني- أكبر دولة راعية للإرهاب، وعدو يتعهد علنًا بمسعاه لتدمير إسرائيل- تقبع تحت ضغط غير اعتيادي، مهزومة؟ على الأرجح ليس بعد، ولكن مع كل يوم جديد هناك تفاؤل متصاعد"، معرباً عن ثقته بأن إيران ستذهب إلى مزبلة التاريخ، إلى جانب المزيد من صانعي الشرور، الذين هددوا إسرائيل والولايات المتحدة في الماضي".

النقطة الثانية التي تطرق إليها فريدمان، هي: أن إدارة ترامب "ذبحت البقرة المقدسة"، بما بخص (أونروا)، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، دفعت أكثر من 10 مليار دولار منذ العام 1994 كمساعدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. 

وقال: "دون التقليل من أهمية تقديم العلاج الطبي والتدريس للأطفال- لا نريد ولا حتى للحظة واحدة- ولكننا نرى أن هذه التكاليف لم تكن تساعد المنطقة، ولا تقربها من السلام أو الاستقرار ولا حتى ميليمتر واحد". 

واستنكر دفع أموال دافعي الضرائب الأمريكيين؛ "لتمويل الفلسطينيين وعائلاتهم، ولتكريس مكانة اللاجئ بدلًا من القضاء عليه، ولتمويل كتب تدريسية مليئة بالكراهية".

واعتبر فريدمان أن الولايات المتحدة دولة سخية، وأنها تحب وبحق الاستثمار في المنطقة، على أن تعود هذه الاستثمارات بالسلام والاستقار في إسرائيل ولرفع جودة حياة الفلسطينيين". 

وقال: "سنواصل تمويل 40% من ميزانية المفوضية العليا للاجئين، بدلًا من (أونروا)، كي نلغي استخدامها كسلاح سياسي، وأن نعمل لخلق منصة جيدة لاستثمار هذه الأموال".

والشأن الثالث: أوضح فريدمان، هو اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، مؤكدًا "الولايات المتحدة لم تجعل القدس عاصمة لإسرائيل، هذا الأمر فعله الملك داود قبل 3000 سنة، بأمر من الله".

وأوضح فريدمان، أنه سعيد بأن يعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل للمرة الأولى "منذ تدمير الهيكل الثاني قبل 2000 سنة".

أخبار ذات صلة

مقتل مواطن ومواطنة شرق جنين والشرطة والنيابة العامة تحققان

مقتل مواطن ومواطنة شرق جنين والشرطة والنيابة العامة تحققان

بريطانيا تُقدم 7 ملايين استرليني إضافية لدعم (أونروا)

بريطانيا تُقدم 7 ملايين استرليني إضافية لدعم (أونروا)

شرطة ضواحي القدس تقبض على أربعة من أخطر تجار المخدرات

شرطة ضواحي القدس تقبض على أربعة من أخطر تجار المخدرات

إصابة 15 مواطناً في حادث سير جنوب غرب بيت لحم

إصابة 15 مواطناً في حادث سير جنوب غرب بيت لحم

الاحتلال يمنع سفر سبعة مواطنين عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر سبعة مواطنين عبر (معبر الكرامة)

إصابات بالاختناق خلال اقتحام كفر قدوم شرق قلقيلية

إصابات بالاختناق خلال اقتحام كفر قدوم شرق قلقيلية

على رأسهم غليك.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

على رأسهم غليك.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في محيط جامعة القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في محيط جامعة القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

بريطانيا تُقدم 7 ملايين استرليني إضافية لدعم (أونروا)

بريطانيا تُقدم 7 ملايين استرليني إضافية لدعم (أونروا)

شرطة ضواحي القدس تقبض على أربعة من أخطر تجار المخدرات

شرطة ضواحي القدس تقبض على أربعة من أخطر تجار المخدرات

إصابة 15 مواطناً في حادث سير جنوب غرب بيت لحم

إصابة 15 مواطناً في حادث سير جنوب غرب بيت لحم

الاحتلال يمنع سفر سبعة مواطنين عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر سبعة مواطنين عبر (معبر الكرامة)

إصابات بالاختناق خلال اقتحام كفر قدوم شرق قلقيلية

إصابات بالاختناق خلال اقتحام كفر قدوم شرق قلقيلية

على رأسهم غليك.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

على رأسهم غليك.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في محيط جامعة القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في محيط جامعة القدس

جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في القدس

جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في القدس

منوعات

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها &#34;دا احلي تحرش بحياتي&#34;

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها "دا احلي تحرش بحياتي"

دنيا بطمة عن حلا الترك: &#34;هم وانزاح عن قلبي&#34;

دنيا بطمة عن حلا الترك: "هم وانزاح عن قلبي"

نادين الراسي تهاجم &#34;الإسلام&#34; وتستفز متابعيها

نادين الراسي تهاجم "الإسلام" وتستفز متابعيها

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

محمد فؤاد يُحرج سما المصري ويطلب منها عدم الرقص: &#34;خلي الليلة تعدي عخير&#34;

محمد فؤاد يُحرج سما المصري ويطلب منها عدم الرقص: "خلي الليلة تعدي عخير"

&#34;لو كنت مسلما لتزوجت 40&#34;.. وائل كفوري: أفضّل أن أنام منفصلاً عن زوجتي

"لو كنت مسلما لتزوجت 40".. وائل كفوري: أفضّل أن أنام منفصلاً عن زوجتي

شذى حسون تنشر صورة بزي المدرسة &#34;الضيق جداً&#34;.. فتُثير موجة تعليقات ساخرة

شذى حسون تنشر صورة بزي المدرسة "الضيق جداً".. فتُثير موجة تعليقات ساخرة

صور حديثة نشرها ابنه صدمت جمهوره.. كيف غير المرض ملامح &#34;صلاح السعدني&#34;؟

صور حديثة نشرها ابنه صدمت جمهوره.. كيف غير المرض ملامح "صلاح السعدني"؟

حلا الترك بإطلالة تكشف بطنها للمرة الأولى وتسريحة شعر جديدة

حلا الترك بإطلالة تكشف بطنها للمرة الأولى وتسريحة شعر جديدة

ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

عربي

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

هادي: جثمان صالح وإطلاق أبنائه على رأس أولويات جنيف

هادي: جثمان صالح وإطلاق أبنائه على رأس أولويات جنيف

بتعاون سعودي.. قرارات جديدة باليمن لإيقاف الانهيار الاقتصادي

بتعاون سعودي.. قرارات جديدة باليمن لإيقاف الانهيار الاقتصادي