بلدية طهران تقطع أذن طفل بشفرة حادة بسبب مهنته



وأصدرت بلدية طهران بيانا حول الحادثة، طالبت خلاله المواطنين بتقديم معلومات عن الطفل من أجل العثور عليه ومتابعة القضية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".



وتنشر وسائل الإعلام الإيرانية المختلفة صوراً عن الأطفال العاملين في جمع القمامة والنفايات واتساع هذه الظاهرة التي يعترف بها المسؤولون في النظام أيضًا.



وكانت إلهام فخاري، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس بلدية طهران، ذكرت أن مقاولي بلدية العاصمة يستغلون الأطفال في جمع النفايات مقابل أجور زهيدة وظروف عمل شاقة.







وكانت إلهام فخاري، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس بلدية طهران، ذكرت أن مقاولي بلدية العاصمة يستغلون الأطفال في جمع النفايات مقابل أجور زهيدة وظروف عمل شاقة.

رام الله - دنيا الوطنلاحقت عناصر من بلدية العاصمة الإيرانية طهران، طفل يبحث في القمامة عن أشياء ليبيعها ويعتاش منها وهو عمله اليومي، وقاموا بقطع أذنه.وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل يظهر فيه الطفل وهو يتحدث لصحافي عن الحادثة، حيث قال إن موظفي البلدية في المنطقة 3 في طهران، قطعوا أذنه بشفرة لأنهم وجدوه يبحث في القمامة.