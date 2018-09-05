عاجل

  • شرطة جنين تقبض على الشخص المشتبه به بجريمة قتل المواطن والمواطنة وتضبط معه سلاحاً

دولي

بلدية طهران تقطع أذن طفل بشفرة حادة بسبب مهنته

بلدية طهران تقطع أذن طفل بشفرة حادة بسبب مهنته
مشهد من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
لاحقت عناصر من بلدية العاصمة الإيرانية طهران، طفل يبحث في القمامة عن أشياء ليبيعها ويعتاش منها وهو عمله اليومي، وقاموا بقطع أذنه.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل يظهر فيه الطفل وهو يتحدث لصحافي عن الحادثة، حيث قال إن موظفي البلدية في المنطقة 3 في طهران، قطعوا أذنه بشفرة لأنهم وجدوه يبحث في القمامة.

وأصدرت بلدية طهران بيانا حول الحادثة، طالبت خلاله المواطنين بتقديم معلومات عن الطفل من أجل العثور عليه ومتابعة القضية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وتنشر وسائل الإعلام الإيرانية المختلفة صوراً عن الأطفال العاملين في جمع القمامة والنفايات واتساع هذه الظاهرة التي يعترف بها المسؤولون في النظام أيضًا.

وكانت إلهام فخاري، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس بلدية طهران، ذكرت أن مقاولي بلدية العاصمة يستغلون الأطفال في جمع النفايات مقابل أجور زهيدة وظروف عمل شاقة.

 


أخبار ذات صلة

في كتاب (الخوف).. مساعدو ترامب أخفوا أوراقاً لحماية الأمن القومي

في كتاب (الخوف).. مساعدو ترامب أخفوا أوراقاً لحماية الأمن القومي

ستة قتلى وعشرات الجرحى في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن

ستة قتلى وعشرات الجرحى في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن

ترامب يرأس اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي حول إيران

ترامب يرأس اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي حول إيران

الجيش الإسرائيلي: اغتلنا أكثر من 1000 عنصر من تنظيم الدولة

الجيش الإسرائيلي: اغتلنا أكثر من 1000 عنصر من تنظيم الدولة

بعد 20 عاما.. ردة فعل غير متوقعة لـ&#34;مونيكا لوينسكي&#34; بعد &#34;سؤال كلينتون&#34;

بعد 20 عاما.. ردة فعل غير متوقعة لـ"مونيكا لوينسكي" بعد "سؤال كلينتون"

في إسرائيل.. جنود يتاجرون بالمخدرات

في إسرائيل.. جنود يتاجرون بالمخدرات

موغريني تلتقي أعضاء القائمة العربية المشتركة.. ومسؤولون إسرائيليون يضغطون لإلغاء الاجتماع

موغريني تلتقي أعضاء القائمة العربية المشتركة.. ومسؤولون إسرائيليون يضغطون لإلغاء الاجتماع

الأرجنتين تلغي نصف وزاراتها

الأرجنتين تلغي نصف وزاراتها

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إبقاء 150 طالبة في بيوتهن إثر حريق مدرسة بشفاعمرو

إبقاء 150 طالبة في بيوتهن إثر حريق مدرسة بشفاعمرو

شاهد: ما هو فيلمك الكرتوني المفضل وهل اختلفت الأفلام الجديدة عن القديمة؟

شاهد: ما هو فيلمك الكرتوني المفضل وهل اختلفت الأفلام الجديدة عن القديمة؟

لمدة خمسة أيام.. سلطات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

لمدة خمسة أيام.. سلطات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

إتلاف أشتال (ماريغوانا) مخدّرة

إتلاف أشتال (ماريغوانا) مخدّرة

بريطانيا تُقدم 7 ملايين استرليني إضافية لدعم (أونروا)

بريطانيا تُقدم 7 ملايين استرليني إضافية لدعم (أونروا)

شرطة ضواحي القدس تقبض على أربعة من أخطر تجار المخدرات

شرطة ضواحي القدس تقبض على أربعة من أخطر تجار المخدرات

إصابة 15 مواطناً في حادث سير جنوب غرب بيت لحم

إصابة 15 مواطناً في حادث سير جنوب غرب بيت لحم

الاحتلال يمنع سفر سبعة مواطنين عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر سبعة مواطنين عبر (معبر الكرامة)

منوعات

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها &#34;دا احلي تحرش بحياتي&#34;

فيديو: سما المصري عن تجمهر الشباب حولها "دا احلي تحرش بحياتي"

دنيا بطمة عن حلا الترك: &#34;هم وانزاح عن قلبي&#34;

دنيا بطمة عن حلا الترك: "هم وانزاح عن قلبي"

نادين الراسي تهاجم &#34;الإسلام&#34; وتستفز متابعيها

نادين الراسي تهاجم "الإسلام" وتستفز متابعيها

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

شاهد كيف أصبحت الممثلة الأمريكية الشهيرة بروك شيلدز

محمد فؤاد يُحرج سما المصري ويطلب منها عدم الرقص: &#34;خلي الليلة تعدي عخير&#34;

محمد فؤاد يُحرج سما المصري ويطلب منها عدم الرقص: "خلي الليلة تعدي عخير"

&#34;لو كنت مسلما لتزوجت 40&#34;.. وائل كفوري: أفضّل أن أنام منفصلاً عن زوجتي

"لو كنت مسلما لتزوجت 40".. وائل كفوري: أفضّل أن أنام منفصلاً عن زوجتي

شذى حسون تنشر صورة بزي المدرسة &#34;الضيق جداً&#34;.. فتُثير موجة تعليقات ساخرة

شذى حسون تنشر صورة بزي المدرسة "الضيق جداً".. فتُثير موجة تعليقات ساخرة

صور حديثة نشرها ابنه صدمت جمهوره.. كيف غير المرض ملامح &#34;صلاح السعدني&#34;؟

صور حديثة نشرها ابنه صدمت جمهوره.. كيف غير المرض ملامح "صلاح السعدني"؟

حلا الترك بإطلالة تكشف بطنها للمرة الأولى وتسريحة شعر جديدة

حلا الترك بإطلالة تكشف بطنها للمرة الأولى وتسريحة شعر جديدة

ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

ستعيش لمدة أيام فقط.. مذيعة تودع جمهورها بشكل مؤثر

عربي

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة

هادي: جثمان صالح وإطلاق أبنائه على رأس أولويات جنيف

هادي: جثمان صالح وإطلاق أبنائه على رأس أولويات جنيف

بتعاون سعودي.. قرارات جديدة باليمن لإيقاف الانهيار الاقتصادي

بتعاون سعودي.. قرارات جديدة باليمن لإيقاف الانهيار الاقتصادي