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الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة

الصحة العراقية: خمسة قتلى و68 جريحاً حصيلة أحداث البصرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل خمسة متظاهرين، وإصابة 68 بينهم عناصر من القوات الأمنية في حصيلة للأحداث التي شهدتها البصرة أمس.

وقال سيف البدر، المتحدث باسم الوزارة، في بيان: "إن خمسة متظاهرين، قتلوا وأصيب 68 بجروح منهم 41 مدنياً، و27 من منتسبي القوات الأمنية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وكانت محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوب العراق، قد شهدت، مساء يوم الأحد، صدامات بين متظاهرين مطالبين بتوفير الماء الصالح للشرب والقوات الأمنية، التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى مجلس الحكومة المحلية في المحافظة.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أمس الثلاثاء: "إن متظاهرين حاصروا مبنى محافظة البصرة"، مؤكدة وقوع حريق في الطابق العلوي، مشيرة إلى أنها ستحقق في الحادث.

وشهدت البصرة، صباح أمس، تشييع الشاب، مكي الكعبي، الذي قتل، الأحد، برصاص القوات الأمنية عند مشاركته في تظاهرة وسط المدينة؛ للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، فيما أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، بفتح تحقيق بمقتل الشاب.

هذا وتجددت التظاهرات الغاضبة في محافظة البصرة الأغنى نفطياً جنوبي العراق، خلال اليومين الماضيين، بمطالب أضيف إليها إنقاذ السكان من تلوث مياه الشرب، الذي تسبب بإصابة أكثر من 18 ألف شخص.

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